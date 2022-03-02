Rusya Turizm Ajansı'ndan yaptırım uygulayan ülkeler için tavsiye: Tur satışını durdurun

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası çok sayıda yaptırıma uğrayan Rusya'nın Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 11:03

Rusya Turizm Ajansı'ndan yaptırım uygulayan ülkeler için tavsiye: Tur satışını durdurun

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Rusya Federal Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.

Rosturizm'den yapılan açıklamada, turistik ve iş amacıyla yurt dışına gitmeyi planlayan Rus vatandaşlarına, Rusya'ya yönelik yaptırım veya kısıtlama uygulayan ülkeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

Seyahat için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkeler önerilen açıklamada, "Rus operatörlere, Karayipler dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 40 ülke Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya hava sahasını kapatmış, Rusya da bu uygulamaya söz konusu ülkelere hava sahasını kapatarak cevap vermişti.

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