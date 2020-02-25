Rusya, Türkiye'den ihraç edilen domates kotasını artırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 19:48

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Rusya Türkiye'den ihraç edilen domates kotasını artırdığını açıkladı. 

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yaş meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya’ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

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