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Rusya'da yıllık enflasyon kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 14,5 ile kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 19:40

Rusya'da yıllık enflasyon kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede

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Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 12-18 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 1,93 puan artarak kasım 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 14,5’e çıktı.

Şeker fiyatları 12-18 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 13,8 artarken, soğan yüzde 13,7, televizyon ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret etti.

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