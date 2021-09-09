Rusya'dan domates-biber ithalatı kararı

Rusya 9 ay önce getirdiği, Türkiye'den domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı.

NTV Haber 09.09.2021 - 11:47

Rusya'dan domates-biber ithalatı kararı

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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamayı kaldırdı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye vurgu yapıldı.

Rusya, iki ilden geçici kısıtlamayı Aralık 2020'de devreye sokmuştu. Karara gerekçe olarak, ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.

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