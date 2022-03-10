Rusya'dan teknoloji, otomobil ve tarım ihracatına geçici yasak

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 15:40

Rusya'dan teknoloji, otomobil ve tarım ihracatına geçici yasak

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 15. gün... Ukrayna: 7 insani koridor açılacak

Rusya-Ukrayna savaşında 15. gün... Ukrayna: 7 insani koridor açılacak

Rusya ve Ukrayna'dan Antalya zirvesi (Lavrov ve Kuleba görüştü)

Rusya ve Ukrayna'dan Antalya zirvesi (Lavrov ve Kuleba görüştü)

'da hükümet bazı ekipman ve ürünlerin ihracatını yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 200’den fazla ürünün ihracatının 2022’nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makinelerinin de yasak kapsamına girdiğine işaret edilen açıklamada, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatının durdurulduğu kaydedildi.

İhracat yasağının Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’ya “dostane olmayan” adımlar atılan ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...