Rusya'nın yasağı uzatmasına rağmen turizmciler umutlu: Açığı kışın kapatırız

Corona virüs salgını bu yıl da turizm sektörünü etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarında büyük düşüş yaşansa da henüz Rusya ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye uçuş izni çıkmadı. Türkiye’ye en çok turist gönderen pazarlar arasında yer alan bu ülkelerden uçuş izni çıkmayınca, sektör de hazırlıklarını ona göre yapmaya başladı. Önceki gece Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatıldığını bildirdi. Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan’da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı. Rusya’dan yine böyle bir kararın gelmesinin ardından turizm sektörüne yeni planlarını ve beklentilerini sorduk.



GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ



Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, dünyada seyahat hareketinin daha istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade ederken, “Bizim en büyük avantajımız güvenli turizm sertifikasının uygulanması. Uçuşların başlamasıyla birlikte otellerimizin hizmet kalitesini de düşününce büyük avantaj yakalayacağız. Rusya şu anda 21 Haziran’a kadar bekleme kararı aldı. Rusya’dan farklı ülkelere de pek fazla çıkış yok. Kendi içlerinde hareket ediyorlar. Kırım ve Soçi’ye gidiyorlar. Biz vaka sayılarını belirlenen kriterlerin altına düşürürsek Rusya uçuşları başlatacaktır. Avrupa’dan da güzel haberler bekliyoruz. İngiltere’den haziran sonu itibariyle turist akışı olacağını tahmin ediyoruz. Bunların dışında Ortadoğu, Doğu bloku ülkeleri ve Arap Yarımadası’ndan da talep geliyor” dedi.

SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ

Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın turizm için büyük çaba sarf ettiğine vurgu yapan Çorabatır, “Bunların sonuçlarını alacağız. Avrupa ve dünyada normalleşme oldukça bunların sonuçlarını biz de göreceğiz. Sezonun geç başlamasıyla dezavantajlı olduk ancak aşıların da artmasıyla normalleşme süreci hızlanacak. Bu yıl sezonun daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Sezon uzayınca bu dönemde yaşadığımız kaybı telafi edeceğiz. Geçen yılın üzerinde yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. 2022 ise çok daha iyi olacak. Burada önemli olan vaka sayılarının düşmesiyle rehavet kapılmadan devam etmek. Ayrıca iç pazardan da normalleşme kararıyla hareketin artacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



KIŞ AYLARI İÇİN UMUTLUYUZ



Türkiye’nin sadece Rusya ile turizm yapmadığına vurgu yapan Titanic Otelleri Genel Koordinatörü Gökhan Özbatır, “Rusya 21 Haziran’a erteledi. Avrupa ve İngiltere de o tarihlerde uçuşlarını başlatmayı planlıyor. Daha erken açılmayı bekliyorduk ama olmadı. Buna rağmen haziranda açılma olsa bile geçen seneyi geçeceğimizi düşünüyorum. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte birçok ülkeden gelişler başlayacaktır. Her şey vaka sayısı ile doğru orantılı. Otelciler ve turizm sektörü olarak her şeyimiz hazır bekliyoruz. Rusya’nın aldığı karar en fazla 15-20 gün daha kaybettirir. Ne olursa olsun geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğiz. Geçen yıl temmuzda hareket başlamış eylül sonunda kapanmıştı. Ancak bu yıl aşının etkisiyle kış aylarını da güzel geçirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMELİYİZ"



Türkiye’ye yönelik uçuş yasakları 21 Haziran’a kadar uzatılmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Vaka sayıları oldukça azalmakla birlikte istenilen düzeye ulaşmadı. Bu 20 günlük süreçte de vaka sayılarının azalmaya devam etmesi ve istenilen düzeye gerilemesi neticesinde bizler açısından olumlu kararların çıkmasını bekliyoruz. Uçuşların tekrar başlaması hem ülkemizi seven ve gelmek isteyen Rus misafirlerimiz açısından hem de ülkemiz ve bölgemiz turizmi açısından son derece olumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.



ANTALYA’NIN İKLİMİ UYGUN



Vaka sayılarının 10 binin altına düştüğüne dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, şunları söyledi: “Konu artık siyasi diye düşünüyorum. Vaka sayıları bu denli azalmışken uçuşları başlatmamaları bizleri üzdü. Ancak temmuz itibarıyla Avrupa’dan hareket başlayacaktır. Bu olunca Rusya’dan gelişler olur. Şu ana kadar Antalya’ya gelen turist 750 bini buldu. Geçen yılın ilerisindeyiz. Bu yüzden geçen yılı geçebileceğimizi düşünüyorum. Otelciler olarak güvenli turizm sertifikasının gerektirdiği her kurala bağlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda iç turizmde de daha büyük bir canlanma bekliyoruz. Avrupa’da yaşayan Türklerin ana vatanlarında yapmak istedikleri tatille de ciddi potansiyel oluşacaktır. Türkiye’yi her dönem tercih eden, ne yapıp edip ülkemize gelen Rus, Batı Avrupa, Benelüks ülkeleri, İngiliz ve Almanlar var. Bu talep sayesinde turizm potansiyeli de artacaktır. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılanma ile sezon daha da uzayacak. Ayrıca Antalya bunun için uygun bir iklime sahip.”