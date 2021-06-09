Sabancı Holding'den sağlık çalışanlarının çocuklarına destek

Pandemi sürecinde toplam büyüklüğü 32 milyon TL'yi aşan hibe ve bağış programıyla toplumsal katkı sağladıklarını söyleyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "YarınBizim" projesiyle de salgın döneminin kahramanları sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçtiklerini açıkladı. Nisan ayında hayata geçirilen “YarınBizim” projesiyle, sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği veriliyor.

Projeden, sağlık çalışanlarının 11 ve 12’nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabiliyor.



Sabancı Holding, “YarınBizim” projesi kapsamında yaptıklarını, CEO Cenk Alper’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

74 ŞEHİRDEN 1.180 BAŞVURU



Projenin ilk ayağı kapsamında öğrenciler, kendisine en uygun olan Sabancı Topluluğu çalışanlarından oluşan “mentorlar” ile eşleştirilirken, ikinci ayağında ise çevrim içi eğitim ve webinar’larla gençlerin, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanıyor.

Diyarbakır'dan Aydın'a; Trabzon’dan Gaziantep'e kadar toplam 74 şehirden kısa sürede 1.180 başvuru alan proje bünyesine, sağlık çalışanı kapsamına doktor, hastane idari çalışanı, hastane temizlik çalışanı dahil çok geniş bir yelpaze dahil edildi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI



9 ay içerisinde MSCI’ın sürdürülebilirlik endeksinde iki kademe atlayan bir şirket olduklarının altını çizen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Son not artırımıyla birlikte, sürdürülebilirlik endeksinde 2025 hedefimize şimdiden ulaşmış durumdayız. Buradan aldığımız güçle bu sene ciddi bir proje başlattık ve 'YarınBizim' dedik" ifadelerini kullandı.

Bunun iki senelik bir program olduğunu ve daha da devam edebileceğini belirten Cenk Alper, "Projemizde, katılımcılar sadece doktor ya da hemşire çocuklarıyla sınırlı değil. Hastanede çalışan bir hastabakıcı ya da temizlik elemanının çocuğu da katılabiliyor. Bu bakış açımızın ne kadar kapsayıcı olduğunun da en büyük göstergelerinden bir tanesi" şeklinde konuştu.

