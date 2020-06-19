Sabancı ve Skoda, Temsa için başvurdu

Sabancı ve Skoda, Temsa'yı almak için resmi kurumlara başvurusunu yaptı.



Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'yı geçen yılın mayıs ayında İsviçre merkezli True Value Capital Partners şirketine satan Sabancı Holding, ortağı Çekya merkezli Skoda Transportaion ile önemli bir adım attı.

Bu yılın şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalayan Sabancı ve Skoda, Temsa'yı almak için resmi kurumlara başvurusunu yaptı.



EŞİT ORTAKLIK



Dünya'nın haberine göre, Rekabet Kurumu'na başvuran Sabancı ve Skoda, başvuru sonrası onay alırsa, Temsa'nın yeni sahibi olacak. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru metninde devralmayı, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının ve ortak kontrolünün; Sabancı Grubu'na bağlı ExSa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. ile Skoda Transportation'u yöneten PPF Beer Topholdco B.V. şirketleri gerçekleştirecek.



Rekabet Kurumu'nun onay vermesiyle ExSA ve PPF’nin yüzde 50-50 ortaklığı ile Temsa’nın 210 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar, True Value Capital Partners’tan alınacak.



Çekya merkezli Skoda Transportaion, Prag kökenli vagon üreticisi bir firma. İlk dönemlerinde vagon ve troleybüs üreten Skoda, otomobil üretimne başlamsının ardından ve otomobil kısmı Volkswagen tarafınca satın alınınca tamamen ayrıldı.