Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Covid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı.

Anadolu Ajansı 05.05.2020 - 09:58 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 10:18

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Covid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı. Tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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