İSG Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptı.

'BÜYÜK GÖÇ'TEN KARELER



Sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. İSG'nin aldığı önlemler sayesinde, yolcular mağduriyet yaşamadı. Ayrıca emniyet görevlileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak, burada oluşacak yoğunluğun önüne geçti.



Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 170'i ilave, 32'si büyük gövdeli toplam bin 400 uçağın gelmesi bekleniyor.



Bu arada İSG, ''Büyük Göç'' sonunda kapanacak Atatürk Havalimanı için veda, İstanbul Havalimanı için ise "hoş geldin" mesajı yayımladı.



Veda mesajında, ''Vedaların en hüzünlüsü sana. Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı.'' ifadesi kullanıldı.

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