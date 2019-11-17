Sabiha Gökçen'den Malezya uçuşları başladı (İlk uzun mesafe)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uzun mesafeli uçuşu gerçekleştiren Malezya Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçak, öğle saatlerinde havalimanına indi.



Malezya Havayolları'nın seferlerine başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen'de karşılama töreni düzenlendi. Apronda geleneksel su takı töreniyle karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi.



Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesimi yapıldı. Kokteyle Malezya Havayolları ile İSG üst düzey yöneticileri ve yolcular katıldı. Kokteyl öncesinde yolculara lokum ikramı da yapıldı.



Törende verilen bilgiye göre, iki ülke arasında son yıllarda artan uçuş trafiğiyle birlikte başlayan uzun mesafeli uçuşlar, Malezya Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçaklarla charter seferler halinde devam edecek.

Uçuşlar, 11 Ocak 2020'ye kadar cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

