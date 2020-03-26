"Saçma konut ilanlarına inanmayın"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa

Selin Gürer/ntv.com.tr

Corona virüs birçok sektörü etkilerken emlak sektöründe de talebin düşmesine yol açtı. Piyasa, beklemeye geçerken önümüzdeki dönemde şehir dışı evlere yönelik talebin artabileceği belirtiliyor.

"İNTERNETTEKİ SAÇMA İLANLARA DİKKAT!"



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa bu dönemde internette corona ile ilgili saçma ilanların sayısının arttığını söyledi.

Aşa, "Bu evler virüse dayanıklı ve yüksek katta, bu kata virüs çıkamaz" gibi ilanlar görüyoruz. Vatandaşların böyle ilanlara inanmaması gerekiyor" dedi.

Şu an sadece daha önceden bağlantısı süren ve acil olan işlerin yapıldığını anlatan Aşa, emlakçıların ofislerini açmadıklarını ve talebin düştüğünü belirtti.

Aşa, "2020'yi emlak piyasası için yok sayıyoruz. Kayıp yıl olarak görüyoruz. Talep olmadığı için belki fiyatlar da bir miktar düşebilir ancak virüs bitse de emlak sektörü olarak 3 ay etkisinden kurtulamayız" şeklinde konuştu.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş

"ALICI ŞEHİR DIŞINA YÖNELDİ"



Korona virüsü sonrası insanların belirsizlik içinde olduğunu ve ne olacağını görmek istediklerini kaydeden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, ilanlarda ise bir düşüş olmadığını söyledi.

Taş, "Herkes online çalışmaya döndüğü için, daha önce çok görmediğimiz sanal turlar, video ile portföy sunumları ve görüntülü görüşmeler çok arttı" dedi.

Şehir içinde ev bakan insanların virüs nedeniyle şehir dışına yönelebileceğini kaydeden Taş, "Şehir içinde müstakil evlerden özellikle kiralık olanlarla ilgili aramalar artmış durumda.

Hem sağlık, korku ve tedirginlikten hem de şehir içindeki dairelerini yüksek fiyata satıp şehir dışına doğru olan veya şehir dışındaki evleri çok daha ucuza alabilecekleri için kalabalık siteler yerine müstakil evler, şehrin merkezi yerine de şehir dışı lokasyonlar öne çıkacak" diye konuştu.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal

"İSTANBUL'A YAKIN YERLER ÖNE ÇIKABİLİR"



Sadece yabancılara gayrimenkul satan şirketlerden Nevita'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, virüs sonrası alınan tedbirlerle fiili olarak yabancı ilgisinin neredeyse kaybolduğunu kaydederek, "Zaman içerisinde elbette tekrar oluşacak ancak trendlerin değişeceğini düşünüyorum. Şehir dışı ya da müstakil konutlara ilgi artacaktır. Corona bu anlamda ev alırken daha fazla düşünmeyi sağlayacak. İstanbul'a yakın ama nispeten daha sakin Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlere ilgi artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE KONUT STOKU VERİLERİ



Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde toplam konut stok adedi 938 bin 474 ilken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 229 TL seviyesinde bulunuyor.



Türkiye’de konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Yalova ve Isparta. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.508 TL, İstanbul’da 3.614 TL, İzmir’de 2.946 TL, Aydın’da 2.526 TL, Çanakkale’de 2.374 TL, Antalya’da 2.365 TL, Balıkesir’de 2.358 TL, Yalova’da 2.218 TL, Isparta’da ise 2.198 TL.



Konut stok adedi en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Adana, Kocaeli ve Mersin. İstanbul’da 266.883, Ankara’da 138.037, İzmir’de 76.516, Antalya’da 47.550, Bursa’da 29.013, Balıkesir’de 26.619, Aydın’da 26.098, Adana’da 23.505, Kocaeli’de 21.940, Mersin’de ise 19.883 adet konut stoku bulunuyor. Konut stokunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Bitlis.

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