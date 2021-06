"Sadece yaz döneminde değil, kışın da turist hareketliliği bekliyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya'nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de turistlerin gelmeye başladığını belirterek, "Almanya, Polonya, Romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir ağırlıyoruz" dedi.



Çorabatır, sektörün Rus turistlerin gelmesiyle canlandığını söyledi.

Geçen yıl salgın döneminde 3 milyon civarında Rus turistin Türkiye'ye geldiğini, bunların yaklaşık yarısının Antalya'yı tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, bu yıl geçen yıldan daha fazla Rus turisti ağırlamak istediklerini kaydetti.



İstanbul'dan Ege'ye, Karadeniz'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar her bölgede hareketlilik beklediklerini ifade eden Çorabatır, "Sadece Rusya değil, Doğu Avrupa ülkelerinden de hareketlenme var. Almanya, Polonya, Romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir ağırlıyoruz" dedi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle insanların seyahate, tatil yapmaya özlem duyduğunu dile getiren Çorabatır, "Dünyanın her yerinde seyahate bir açlık var. Vakaların düşmesi, aşılamanın artmasıyla seyahat sektöründe bir canlılık başladı. Geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Tabi rehavete kapılıp, tedbirleri de elden bırakmamamız gerekiyor" diye konuştu.



İÇ PAZARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ



Çorabatır, yabancı misafirlerin dışında iç pazarda da önemli bir canlanma yaşandığını belirtti.



Yoğunluğun kıyı bölgelerinde olduğunu ancak ülkenin her bölgesinde turizm hareketliliğinin hissedildiğini aktaran Çorabatır, "İç pazarda Kurban Bayramı'na yönelik ciddi bir rezervasyon var. İyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Kötü bir dönem geçiren sektörümüz, şu an umutlu. Sektörümüz sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır" dedi.



SEZONUN UZAMASI BEKLENİYOR



Sezonun geç başlaması nedeniyle rezervasyonların ileri tarihlere kaydığını ifade eden Çorabatır, bu doğrultuda sezonun daha da uzayacağını dile getirdi.



Almanya'dan eylül ve ekimde daha fazla misafir beklediklerini, Rusya'dan turist akışının kış sezonunda da devam etmesini öngördüklerini anlatan Çorabatır, şunları söyledi:



"Sadece yaz döneminde değil, kışın da turist hareketliliği bekliyoruz. Potansiyele göre sezonun kasım, aralığa sarkması öngörülmekte. Turizmin kışın da devam etmesi Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Çünkü turizm bugün yaklaşık 60 sektöre doğrudan bağlantılı. Ama burada önemli olan vaka sayılarının 5 binden aşağıya düşmesi, aşılamanın yüzde 70'in üstüne çıkması. Bu gerçekleştiği takdirde her alanda ekonomik canlılık sağlanacaktır."

