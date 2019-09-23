Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden Enerjisa Enerji’nin (ENJSA) CEO’su Ziya Erdem, İngiltere'nin başkenti Londra'da FT tarafından düzenlenen "Dijital Enerji Zirvesi"ne katıldı. Dijital çağda liderlik panelinde konuşan Erdem, katılımcılara gerek Enerjisa gerekse Türkiye'ye yatırım noktasında oldukça önemli mesajlar verdi. Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ziya Erdem, 2018’de şirketin iyi performans gösterdiğine işaret ederken, 2019 ve gelecek yıllar için de oldukça pozitif konuştu. Enerji şirketlerinin bankalara olan borç yükü hakkında kısa bir değerlendirme yapan Erdem, "Türkiye'de enerji sektörüne son 15 yılda 107 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Halen sektörün 47 miilyar dolar borcu var. Bunun çoğunluğu da üretim kaynaklı borçlar. Stres altında olan rakam ise sadece 11-12 milyar dolar civarında. Geri kalan büyük bölüm ise çevrilebilir nitelikte borçlar. Enerjide yapılan işten normalde zarar etmezsiniz, bu konuda devlet sistemi çok iyi kurdu. İşi hak ettiği şekliyle yapıyorsan zaten para kazanırsın" dedi.

YENİ YATIRIM FIRSATLARINA AÇIĞIZ

Geçtiğimiz yıl Enerjisa CEO'luğu görevine gelen Ziya Erdem (56), daha önce 8 yıl Ericsson Ortadoğu-Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Ericsson Türkiye Başkanlığı yapmıştı.

Erdem, "Sektörde bir konsolidasyon beklentisi var, sizin bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Enerjisa olarak yeni bölgelere yatırıma her zaman açığız. İstanbul Anadolu Yakası-Ayedaş, Başkent ve Toroslar bölgesinin elektriğini veriyoruz. Bu da yaklaşık 22 milyon abone demek. Biz bu işi çok iyi biliyoruz bu yüzden yeni bölgelere yatırım neden olmasın..." yanıtını verdi.



Ziya Erdem, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'deki 21 dağıtım bölgesinin üçü (İstanbul Anadolu yakası-Ayedaş, Başkent ve Toroslar) bizde. 2009'da lisansı alındı ve 2036'da bitecek olan Başkent, 2013 yılında lisansı alınan ve 2043'e sürecek olan Ayedaş ile Toroslar'ı devraldık. Ardından da yatırımlarımıza başladık. Grup olarak 2013 yılında; lisanslara ödediğimiz paralar da dahil olmak üzere, 'TL kazanıyoruz, TL borçlanırız' diyerek kredilerimizi komple TL'ye dönmüşüz. 1 kuruş döviz borcumuz yok. Sadece sözleşmelerden dolayı TL'ye dönemediğimiz 68 milyon dolarlık EBRD kredimiz var. TL'ye dönüş hamlesi son bir yılda (piyasada oynaklığın yüksek olduğu dönem) daha da önem kazandı. Bizim 7 milyar TL'lik varlığa dayalı yatırımımız var, borçlarımız ise 8 milyar TL. Özsermayeye göre oldukça düşük yüzde 1.9'luk borçlanma oranına sahibiz."

YÜZDE 10 BÜYÜME SAĞLADIK

"Üç bölgede de Türkiye'nin tersine büyüme var. Totalde yüzde 10 büyümeyi yakaladık" şeklinde konuşan Erdem, "Biz şu anda para kazanıyoruz ama borç ödüyoruz" dedi. Erdem ayrıca, "Planlı yatırımlarımızı tamamladık, 'taahhüt ettiğimiz yatırımları yaptık' diyerek EPDK'dan ilave yatırım paketi istedik. Bu sayede planlı yatırımlarımız üzerine çıkıyoruz. 2018'de 1.6 milyar TL yatırım yaptık. 2019'u da bu seviyede kapatırız. 2020 hedefimiz de bu rakamlar seviyesinde yatırım öngörüsüne sahibiz" ifadelerini kullandı.



ALMAN ORTAĞIMIZ BİZDEN MEMNUN

Enerjisa’nın yüzde 40’ar hissesi Düsseldorf merkezli Alman enerji devi E.ON ile Sabancı Holding’e ait, kalan yüzde 20 hisse ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Enerjisa'nın bugünkü piyasa değeri 7 milyar 110 milyon lira (1,24 milyar dolar) civarında... "Almanlar da, yerli yatırımcımız da çok mutlu" diye konuşan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 20 halka açık hisseleri elinde bulunduranların yüzde 80'i de Batı ağırlıklı uluslararası yatırımcılar ve sigorta fonları. Gelir ve kârda 2019’da yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Kârın yüzde 60-70’ini de temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. Bu yıl rakamları yukarı revize ettik, gelir ve karda daha çok büyüme öngörüyoruz. Öte yandan Alman ortağımız mutlu. Geçen yılın Ağustos ayında yaşanan oynaklık sırasında; ki o zaman faizler yüzde 35-40'lara çıkmıştı bir tedirginlik yaşanmıştı ama onlar da alıştılar. Onların Türkiye'den en büyük ricası geçmişe yönelik regülasyon değişikliği olmaması; geleceğe yönelik değişikliklerden de haberdar olmak. Bu durumda Türkiye'de yatırıma her zaman açıklar."



YAĞMUR KAZANCI 1,5 MİLYAR DOLAR



Enerjide Türkiye adına önemli bir tespiti paylaşan Ziya Erdem; "Bu yıl barajlarımız adına sağlam yağış oldu. Halen yeraltı sularından barajlar dolmaya devam ediyor. Ağustos ayında baraj dolulukları yüzde 65. Bu muaazzam bir rakam. Uzun zamandır yaşanmıyordu. Bu sene dövize bağımlı doğalgaz santralları neredeyse hiç çalışmadı. Türkiye'nin bu sayede 1.5 milyar dolarlık (8,5 MİLYAR LİRA) bir tasaarufu oluştu" dedi.



SANAYİ ÇARKLARI YENİDEN DÖNÜYOR



Geçen yıla göre sanayideki durgunluğun etkisiyle Türkiye genelinde elektrik tüketiminin yüzde 1 gerilediğini anlatan Ziya Erdem, "Bizim bölgelerimizde bir ara yüzde 3'lere kadar gerilemelerin olduğu dönemleri yaşadık. Ama şimdilerde toparladı ve yukarı doğru çıkıyor. Bu da bize sanayide çarkların dönmeye başladığını gösteriyor" diye konuştu.



e-SARJ İŞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ



Enerjisa gelecek adına da hummalı bir çalışma içinde. Erdem, bu konuda şunları söyledi: "Elektrikli otomobiller için hizmet sunan e-şarj işimizde 300 istasyona ulaştık. Şimdi bu işi başka ülkelere de açmayı planlıyoruz. Geleceği düşündüğümüzde bugünkü altyapıların yetmeyeceği açık. Bugünkü dağıtım sistemleri geleceğin elektrikli araçları için yeterli değil. Düşünün, bir otomobilin 20 dakikalık hızlı şarjı için 1 apartmanın kullandığı günlük elektik harcanıyor. Bu yüzden işimizle bağlantılı içeride ve yurtdışında yatırım için start-up şirketlere bakıyoruz."



PAZAR PAYI YÜZDE 23



-Enerjisa Türkiye’deki dağıtım bağlantı noktalarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan 11 milyon dağıtım bağlantı noktasına ulaşıyor.

-11 bine yakın çalışanı var.

-Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi.



- Yıllık hasılatı 18 milyar TL



- Pazar payı yüzde 23



- Abone sayısı 9.6 milyon



- Dağıtım ağı 226.981 km.



- 2018 yılı geliri 3.8 milyar TL



GÜNEŞ-RÜZGAR YÜKSELİŞTE Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak