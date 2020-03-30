Sağlık çalışanlarına asetatlı koruyucu maske

Geliştirdiği robotik teknolojilerle bilinen DOF Robotics, virüs salgınında canını hiçe sayarak çalışan sağlık personellerinin ihtiyaç duydukları asetatlı koruyucu maskeleri, 3 boyutlu yazıcılar ile üretmeye başladı.



Gönüllü kişi ve kurumların bir araya gelmesiyle ihtiyaç duyulan koruyucu maskelerden binlercesi birkaç günde üretilebilir. Türkiye'de özellikle Ar-Ge merkezlerinde bulunan 3 boyutlu yazıcılardan binlerce var. Bu süreçte üretilen maskelerin tamamen ücretsiz bir şekilde sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacak.



"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"



Gün birlik olma günü diye belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Tüm dünyayı ve ülkemizi de derinden etkileyen küresel bir salgın söz konusu. Biz DOF Robotics olarak elimizdeki 3D printerlar ile maske üretimi için harekete geçtik. Hedefimiz bu hafta 500, bir ay içinde 5 bin asetatlı koruyucu maskeyi teslim edebilmek için ekibimle birlikte gece gündüz çalışıyoruz.

Elinde 3D printer bulunan bütün firmaların elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu 3 boyutlu yazıcılar ile sadece asetatlı maske değil, Covid-19 salgını süresince kullanılmakta olan daha birçok farklı ürünler mevcut.

Solunum cihazlarında kullanılan filtreler de bu cihazlar ile rahatlıkla üretilebiliyor. Eğer yeterli miktarda 3 boyutlu yazıcı ile firmalarımız bu sürece destek verirlerse, mümkün olan en kısa sürede bu salgının üstesinden gelinebilecektir. Tüm bu süreçlerde Sağlık Bakanlığımızın ve fedakar sağlık personellerimizin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu destek sürecinde tüm 3 boyutlu yazıcı sahibi firma ve şahıslarını destek olmaya davet ediyoruz. Gün feda ve vefa günü" dedi.