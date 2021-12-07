Sağlık Sanayicileri Derneği: Ürün taleplerine cevap vermeyeceğiz

Sağlık Sanayicileri Derneği, dövizdeki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirterek, bugünden itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceklerini söyledi.

Haberler - NTV Haber 07.12.2021 - 12:01

Sağlık Sanayicileri Derneği: Ürün taleplerine cevap vermeyeceğiz

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Türkiye'deki sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaların bağlı bulunduğu ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER, bu haftadan itibaren hastanelere ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarındaki her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzemenin satışının durdurulacağını açıkladı.

Tıbbi malzeme tedarikçileri, üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını almadıklarını, artan döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirtiyor.

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