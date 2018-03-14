Sağlık sigortası borç yapılandırması için 2 Nisan son gün

Sosyal güvencesi olmayanlar 2017 yılında aylık 53,33 lira yatırarak sağlık hizmetinden yararlanmaya başladı.
1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borcu olan 4,5 milyona yakın kişinin de geçmişten gelen 12 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırıldı.
Aynı zamanda sosyal güvencesi olmayanlardan da gelir testi yaptırmaları istendi.
Hem borç yapılandırması hem de gelir testi yaptırılması için de bir yıllık süre tanındı. Bu süre 2 Nisan’da doluyor.
SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?