Sağlık turizminde 2024'te rekor bekleniyor!

Şen yaptığı açıklamada “Özellikle başlatılan Sağlık Turizmi Teşvikleri'nin etkisiyle acentalarımızın desteklenmesiyle Ocak-Mart 2023 döneminde ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114'e yükseldi. Bu büyük artış, Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” İfadelerini kullandı.



Şen, geleceğe dair beklentilerini de paylaştı. Sağlık turizmindeki bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini beklediklerini belirterek, "Bu yıl sonuna kadar sağlık turisti sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor. 2024 yılında da bu yıla göre rekor bir büyüme beklentisi hakim. Bu hızlı büyüme, Türkiye'nin sağlık sektörünün ve hekimlerimizin kalitesi ,uygun fiyatlar sunabilme , ülkemizin bir turizm cenneti olması ve kültürel çeşitliliği ile yakından ilişkilendiriliyor” dedi.



2023 yılı Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında sağlık kuruluşlarının acente komisyon giderleri de destekleniyor. En fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 2 milyon 404 bin TL destek sağlanıyor.

Bu rakamlar çok önemli. Ayrıca muayenehaneler ve poliklinikler için yıllık üst limit 480 bin TL olarak belirlendi. Bu devlet teşvikleri sağlık alanında firmaların daha cesur yatırımlar yaparak büyük atılımlar atmasını ve ülkemizin dünya üzerinde sağlık turizminde üst sıralara yerleşmesini sağladı.