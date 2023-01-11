Sağlık turizminin yeni gözdesi Kayseri oldu

Türkiye pandemi dönemindeki kısıtlamalar hariç her geçen gün yükselen bir sağlık turizmi grafiğine sahip oldu. Uluslararası Sağlık Hizmetleri’nin (USHAŞ) yaptığı araştırmaya göre, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 876 bin 521 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etti. Kayseri de turistik ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra, sağlık hizmetleriyle turizmde üst sıralara talip oldu. Kayseri'ye sağlık turizmi için ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gurbetçiler geliyor.



"AVRUPA’NIN BİRÇOK MERKEZİNDEN KAYSERİ’YE DİREKT UÇUŞLAR VAR



Roza Estetik Sağlık Turizm Kurucusu Kazım Selvi, “Çok geniş bir uçuş ağıyla güçlü bir hava taşımacılığı altyapısına sahip olmamız, pek çok ülkeden turistleri ülkemize çekiyor. Örneğin Avrupa’nın birçok merkezinden Kayseri’ye direkt uçuşlar mevcut. Kayseri Havalimanı şehir merkezine araçla sadece 5 dakika mesafede yer alıyor. Bu, ülkemize tedavi olmak için gelen bir kişinin, aynı gün içinde randevusuna yetişebileceği anlamına geliyor. Sağlık hizmetleri pek çok ülkede oldukça pahalı. Türkiye’yi tercih edenler aşağı yukarı yüzde 60 daha uygun bütçeyle saç ekimi yaptırabiliyor. Üstelik saç ekimi genelde 6-8 saat sürüyor ve kişiler sonrasında doktorun tavsiyelerine uyarak, sosyal aktivitelerden geri kalmadan süreci çok kolay bir şekilde atlatabiliyor” şeklinde konuştu.



İÇ ANADOLU’YU SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNÜ AÇIK



İç Anadolu’daki sağlık turizmini zirveye taşımak istediklerini dile getiren Kazım Selvi, “Hem maliyet avantajı, hem gezme fırsatı, hem de kaliteli teknolojik altyapı sunan Türkiye, uluslararası hastaların ilk tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Saç ekimi son yıllarda tüm dünyada oldukça popüler oldu. Teknoloji ve sistemler geliştikçe alınan sonuçlarda çok daha başarılı noktalara geldik. Bu da bizlere olan ilgiyi artırdı. İç Anadolu’daki sağlık turizminin gelişiminin çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Tarihi güzellikleriyle herkesi cezbeden doğa harikası Kapadokya, kış turizminin gözdesi Erciyes Kayak Merkezi var. Sağlık turistleri eğlence ve hizmeti birleştirebiliyor. 2023’te Kayseri'yi Avrupa'da tanınan önemli bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



RAKAMLARLA TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİ



- USHAŞ’ın raporuna göre, 2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana geldi.



- 407 bin 423 hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etti.



- Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 1.164.779 bin dolara geriledi.



- 2021 yılında 670 bin 730 kişi sağlık hizmeti aldı ve buradan elde edilen gelir 1.726.973 bin dolar tutarında gerçekleşti.



- 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde ise ülkemizin sağlık turizminden elde ettiği rakam 1.603.479 bin dolar oldu.