Saha ekiplerinin insan hikâyelerini anlatan belgesel: "Gücümüz İnsan"

21 milyonu aşkın insana elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Başkent, Anadolu Yakası ve Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketleri'nin saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylar, "Gücümüz İnsan" belgeselinde toplandı.

Kastamonu'dan Adana'ya İstanbul’dan Ankara'ya kadar arıza-onarım-bakım, sayaç okuma gibi farklı faaliyetler yürüten ekiplerin karşılaştığı insan hikâyeleri, belgeselde işçiler tarafından anlatıldı.

Enerjisalılar sadece elektrik arızalarını giderip, günlük işlerini tamamlamazlar.

Bazen insana ve doğaya da iyilik yaparlar.

Gücümüz İnsan belgeseliyle arkadaşlarımızın gerçek hikayelerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hikayelerin tamamı, çok yakında!https://t.co/b6MaogirKo — Enerjisa (@enerjisa) June 8, 2021

14 ilden 14 hikâyenin işlendiği belgeselde ekipler, bazen elektrik kesintisi olan bir bölgede elektrikli cihaza bağlı yaşamını sürdüren bir çocuğa jeneratör götürmek için zamanla yarışıyor. Bazen de bir saha çalışanı ilk yardım bilgisiyle ağaçtan düşen bir insanın hayatını kurtarıyor.



Üzerine kaynar su dökülen bir çocuğu kar araçlarıyla sağlık ekibiyle buluşturan elektrik dağıtım işçileri ve İstanbul’da adalara deniz altından enerji taşıyan bir elektrik kablosunun dalgıçlarca onarılması da belgeselde anlatılıyor.

