Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürlerinin katıldığı toplantıda ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz indirimi kararları ve ekonomiye etkileri değerlendirildi.

Toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Toplantımız mutat toplantılardan, zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDDK Başkanımız, banka genel müdürlerimiz bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz, güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu, olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir değerlendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıda. Zaten normalde de bir ilişki ve iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok, çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, "Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir yıla giriyoruz öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok" cevabını verdi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği'de görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik olarak oldukça yararlı geçti.