Sahte altınlara karşı 'güvenCE' etiketi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler nedeniyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak genişlikte yeni bir sisteme geçilmesini gerekli gördük" dedi.

Atayık, hem hayata geçirdikleri yeni uygulamadan hem de salgın süreci sonrası sektörün çalışmalarından bahsetti.



Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden salgının en çok etkilediği mesleklerin başında yer alan kuyumculuk için, normalleşmeyle birlikte yaz-düğün sezonuna girildiğini anımsatan Atayık, ertelenen düğün-nişan taleplerinin gerçekleşmesi, salgın nedeniyle gelemeyen gurbetçi müşterilerin gelmesi ile uzun süredir bugünleri bekleyen sektör mensuplarının yüzünün güleceği umudunda olduklarını söyledi.



Atayık, İKO olarak uzun bir süredir alt yapı çalışmalarını yürüttükleri ve uygulama aşamasına getirdikleri önemli bir projeyi yaz aylarıyla birlikte başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İKO olarak kuyumcu esnafı ile yerli ve yabancı tüketici arasındaki güveni en üst düzeyde tesis etmek, aynı zamanda tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla 1 Ağustos itibarıyla İKO-güvenCE etiketi uygulamasını başlattık.

"TÜRKİYE ÇAPINDA YAYILMASINI PLANLIYORUZ"



Küresel gelişim sonucunda eskiden kendiliğinden sağlanan güven unsurunun, günümüz şartlarında sertifika, garanti kartı, etiket, karekod gibi başka maddi nesneleri gerekli kıldığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:



"İKO- güvenCE Etiket sisteminin özellikle piyasanın hareketlendiği dönemlerde sıkça dile getirilen sahte-taklit, ayarı düşük altın gibi tartışmaları da ortadan kaldıracağına inanıyoruz. İKO güvenCE Etiketi ile hem sektör, hem tüketici güvende olacak, etiketin tüketiciye ek bir maliyeti kesinlikle yok.



Etiket, karekod okutulduğunda Güvence sitesinden orijinalliği kontrol edilebilir şekilde hazırlanmıştır, taklit edilemez. İKO-güvenCE Etiketi sistemi, ilk etapta Oda üyelerimiz başta olmak üzere İstanbul'daki tüm meslektaşlarımız ve alışveriş siteleri üzerinde ürün satışı yapan kuyumcuları kapsıyor. İKO GüvenCE etiketini önümüzdeki süreçte üretici bazında da geliştirilerek tüm Türkiye çapında yayılmasını planlıyoruz.

Sisteme katılacak kuyumcu esnafımız, sattığı ürünün bahse konu olan tüm kalite standartları şartlarını yerine getirdiğini, uymadığı durumlarda ise verilecek olan cezayı kabul ve beyan ettiğini içeren bir taahhütname imzalayacak."



Atayık, İKO-GüvenCE etiketi sistemi ve logosunu kullanacak olan kuyumcu esnafının, İKO'nun Gemoloji Laboratuvarı GLT ve Ayarevi imkanlarından öncelikli ve avantajlı olarak faydalanacağını bildirdi.



"TÜKETİCİNİN TAKIYLA BİRLİKTE ETİKET/KAREKOD SAKLAMASI, KENDİSİ İÇİN BİR GARANTİ OLUŞTURACAK"



Tüketicinin kuyumcu mağazasından veya internet üzerinden satın aldığı altın takı ve mücevherlerle ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için kuyumcusundan mutlaka İKO- güvenCE etiketini talep etmesi gerektiğini dile getiren Atayık, tüketicinin takıyla birlikte etiket/karekod saklamasının kendisi için bir garanti oluşturacağını anlattı.



Atayık, İKO-güvenCE Etiketi bulunan bir ürünle ilgili şikayet halinde, tespit çalışmalarının İKO Ayarevi ve Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nda yapılacak analizlerle belirleneceğini, mağduriyetlerin bu sonuçlar ve İKO Uzlaşma Komisyon kararı esas alınarak giderileceğini söyledi.



Atayık, sulhen ve İKO Uzlaşma Komisyonu kararları ile çözülemeyen durumlarda ise protokolde düzenlenen hak ve hükümlülüklerden doğan, söz konusu hak, yükümlülükler ve her türlü taleple ilgili, ihtilaf ve takipler bakımından İstanbul Merkez (İstanbul Adliyesi) Mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasır yetkili kılındığını dile getirdi.



"DÜŞÜK AYAR, TAKLİT, KALPAZANLIK KONUSUNDA YOĞUNLAŞAN ŞİKAYETLER NEDENİYLE TÜKETİCİLERLE KUYUMCULAR ARASINDA BİR GÜVEN SORUNU BAŞLAMIŞTI"



Bu etikete neden gerek duyulduğu hakkında bilgi veren Atayık, konuya ilişkin şunları anlattı:



"Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler nedeniyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Bu da sektörü hem maddi, hem prestij olarak olumsuz etkiliyordu. Altın fiyatlarının da yüksek olması, tüketicilerle kuyumcular arasındaki güven kaynaklı sorunları, ne yazık ki daha da büyütüyordu.

Biz, bu nedenle mesleğin en önemli çatı kuruluşu olarak, düzenli esnaf denetimlerimizin yanında piyasada yaşanan bu soruna köklü bir çözüm bulmak amacıyla uzun araştırmalar sonucunda, ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak genişlikte böyle bir sisteme geçilmesini gerekli gördük.



Tüketici, bu sistem sayesinde altın, altın takı ve mücevher alışverişini daha güvenli ve gönül rahatlığıyla yapmış olacak. Tüketici, aynı zamanda kuyumcunun İKO'yla yaptığı taahhütname gereğince yasal süreçler içerisinde hiçbir ek ödeme yapmadan delil niteliğinde ek bir belgeye de kavuşmuş olacak. Bu sistem sayesinde hem tüketici, hem de kuyumcu kendini daha rahat ifade etmiş olacak ve kendilerini güvenceye altına almış olacaklar.



İKO Başkanı Atayık, bu sistemin sektörde, ayar, taklit ve sahtecilik konularında bir kat daha güvenli bir kalite zinciri oluşumunu ve otokontrolü sağlayacağını dile getirdi.



"BİR İŞLETMENİN İKO ÜYESİ OLMASI İLE BU ETİKETİ ALMASI FARKLI ŞEYLER"



Güvence etiketinin, tüketicinin mağduriyet durumunda hakkını ararken eline ek bir güç verip sonuca daha kolay ulaşmasını sağladığına dikkati çeken Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Güvence etiketi olmayan firmalara 'güvensiz' diyemeyiz, sertifikası olmayan pırlantalar sahtedir diyemeyeceğimiz gibi... Sisteme henüz geçmemiş olabilir. Ama, güvence etiketi alan kuyumcuların ek bir güven önlemi alarak güvenilirliğini bir kat daha artırdığını söyleyebiliriz. Bu önemli taahhütname sayesinde ihtilaf halinde mahkemelerde de geçerli olacak imzalı, kaşeli bir beyanda bulunuyor.



Ürünlerine güvenen her kuyumcunun çok düşük maliyetlerle sahip olabileceği bir etiket, tüketiciye ise hiçbir maliyeti yok. Bu arada sertifika, ürünün ne olduğunun beyanıdır ve yine gerekli, geçerlidir. Güvence etiketi ise ürünle ilgili yaşanabilecek herhangi bir mağduriyette direkt İKO'ya başvurularak bunun giderilmesi sürecini kısaltan, destekleyen tüketiciye ücretsiz sunulan bir etikettir."



Bir işletmenin İKO üyesi olması ile bu etiketi almasının farklı şeyler olduğunun altını çizen Atayık, İKO üyesi veya odalara kayıtlı esnafın periyodik olarak denetlenip örnekleme usulüyle bir kısım ürünlerinin alındığını ve analiz edildiğini anlattı.



Atayık, "Zaten bir sorun yaşanırsa ihtardan başlayıp süreli veya sürekli kapatmaya kadar giden yaptırımlar var. Ancak, güvence etiketi, her bir ürün için, ürüne özeldir. Bu etiketle kuyumcu için bir otokontrol başlıyor, verdiği taahhütnameden dolayı kendisi tek tek etiketli ürünlerini denetleyip emin olmak zorunda. Böylece bir denetleme ekibinin çok uzun sürelerde yapabileceği bir şeyi, bir kuyumcunun tek tek mağazasındaki tüm ürünlerine özen göstermesini sağlıyoruz" diye konuştu.

ARŞİV: SAHTE ALTINA KARŞI YENİ SİSTEM