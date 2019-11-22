Sahte haber üretimi küresel ekonomiyi 78 milyar dolar zarar ettiriyor

Asılsız haberler sadece kitleleri değil ekonomiyi de etkiliyor. Bu durumdan haberlerden ünlü markalar da nasibini alıyor.



Dünya Ekonomik Formu’nun açıkladığı rapora göre, küresel anlamda en büyük risklerden birisi asılsız haberler. Sahte haberler sadece kişileri yanlış bilgilendirmekle kalmıyor, global ekonomiyi de zarara uğratıyor.



Asılsız haberlerin ekonomiye maliyetini hesaplayan Amerikalı bir siber güvenlik şirketi, sahte haberlerin global ekonomiye doğrudan 78 milyar dolara mal olduğunu en çok zararın ise 39 milyar dolar ile hisse senedi piyasalarına yansıdığı tespit etti.



Yine yayımlanan rapora göre, şirketler yanlış bilgilendirmelerinde dolayı 9 milyar dolar, finansal yanlış bilgilerden 17 milyar dolar zarara uğruyor.



Sonrasında itibar yönetimi için de 9 milyar dolar ek bir bütçe ayırmak zorunda kaldıkları yayımlanan raporda yer alıyor.



Markaların kasasından ise bu haberlerin yanında beliren kendi internet reklamları için yılda 235 milyon dolar, platform güvenliği çabaları için ise 3 milyar dolar çıkıyor.



Dünya Ekonomik Forumu 2018 Global Riskler Raporu'nda yanlış bilgilendirme ve sahte haberleri dünyanın en büyük küresel riskleri arasında göstermişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa geldiği 2016 seçimleri sırasında da "asılsız haber" tartışmaları gündemden düşmemişti.

Rapora göre önümüzdeki yıl Amerikan seçimlerinde politik yarış için sahte haber üretimine 400 milyon dolar para harcanacak.