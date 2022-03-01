Sahte indirimi önleme düzenlemesi: Etikette son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.



Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.

SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK



İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.



Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.

TÜRKÇE ZORUNLULUĞU



Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.



Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.

