Salgın sonrası turizmde yol haritası (Bakan Ersoy açıkladı)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında bir plan belirlendi.

Salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.



Hürriyet’e konuşan Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:



“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibariyle iç trafik başlayacak.

Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü.”



Bakan Ersoy, konaklama tesisleriyle görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, kurallara uymayı kabul edenlere sertifika vereceklerini söyledi. Ersoy, “Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz.

Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz” dedi.



Haberde yer alan bilgilere göre, otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor.

Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması öngörülüyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması da bekleniyor.

AİLEYE ÖZEL BİNA VE SAHİL SEÇENEĞİ



Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.



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