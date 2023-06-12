Samsung, SATA SSD serisinin 8 TB’lik üyesi 870 QVO ile sınırları zorluyor

Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri markalardan biri olan Samsung Electronics, dünyada en çok satan SSD serisine eklediği 8 TB’lik dünyanın en büyük SATA SSD sürücüsü olan 870 QVO SSD’yi piyasaya sundu.

Kişiselleştirilebilir, ileri teknoloji özellikleri ile dikkat çeken 870 QVO SSD, sınıfının üst düzey performansıyla güvenilirliği bir araya getiriyor ve genel PC kullanıcılarından BT profesyonellerine uzanan geniş bir tüketici yelpazesini hedefleyen, tüm ihtiyaçlara yönelik bir depolama çözümü sağlıyor.



8 TB’ye kadar depolama alanıyla sınıfının en büyük kişisel SATA SSD’si



Samsung SATA SSD serisinin zirvesi konumunda olan yeni 870 QVO, genel dizüstü ve masaüstü kullanıcılarının yanı sıra Ağa Bağlı Depolama (NAS) kullanıcıları için de performans, güvenilirlik ve uyumluluğu bir araya getiriyor.

Samsung’un en son 2. nesil QLC SSD’si olan 870 QVO, sınıfının 8 TB’ye kadar depolama alanı sunan en büyük kişisel SATA SSD örneği olarak öne çıkıyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarının performanstan ödün vermeden en yüksek depolama alanına sahip olmasını isteyen kullanıcılar için çözüm oluyor.



Samsung’un Akıllı TurboWrite teknolojisi ile en yüksek performans deneyimi



870 QVO’nun performansı, önceki 860 QVO modeline kıyasla yüzde 21 oranında artarken, 870 QVO'nun daha uzun süre performans sağlamasına olanak tanıyor. 870 QVO, Samsung’un en son sürüm 9x katmanlı V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, sırasıyla 560 ve 530MB/s olmak üzere en yüksek SATA sıralı okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor.

Geniş değişken SLC arabelleğin kullanıldığı sürücüde yer alan Akıllı TurboWrite teknolojisi, en yüksek performans düzeylerinin korunmasını sağlıyor. Ayrıca, bir önceki seriye kıyasla 3,8 kata kadar daha uzun süre dayanıklılık sunuyor. 870 QVO ayrıca bir önceki 860 QVO modeliyle karşılaştırıldığında, rastgele okuma hızında yaklaşık yüzde 13 oranında iyileştirmeye sahip. Bu sayede, çoklu görevlerde, web gezintisinde veya PC’nin başlatılması esnasında daha iyi kullanıcı deneyimleri sunuyor.



Samsung’un özel Magician yazılımı ile veri aktarmak çok daha kolay



Depolama bellek teknolojilerindeki yüksek deneyim ve uzmanlığı sayesinde Samsung, tüm SSD bileşenlerini kendi bünyesinde geliştirerek bütün parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Samsung’un Magician yazılımı ise farklı SSD'lere yönelik tasarlanan farklı işlevlerle, kullanılan Samsung SSD'ye göre değişen kişiselleştirilmiş ve üst düzey bir deneyim vadediyor.

Magician yazılımı ile yenilenen Samsung Data Migration yazılımı ise Samsung SSD kullanıcılarına çok uygun bir kapasite yükseltme deneyimi sunuyor. Böylede, SSD'nin kapasitesinden veri aktarma işlemlerinde dahi çok güçlü ‘Özel Klonlama’ teknolojisi ile çalışabiliyor.



2,5 inç SATA ara yüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destek

Sıra dışı performansının ve güvenilirliğinin yanında 870 QVO birçok bilgi işlem cihazı ve en güncel PC özellikleriyle geniş ölçüde uyumluluk gösteriyor.

Sürücü, 2,5 inç SATA ara yüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde 870 QVO, Windows’un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu da sağlıyor. 870 QVO ayrıca, her model için sunulan TBW değerlerine kadar1 veya 3 yıl sınırlı garanti ile geliyor.