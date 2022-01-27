Samsung, tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen rekor kar açıkladı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, 2021'de Ekim-Aralık döneminde faaliyet karının bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 9 trilyon won'dan 13.87 trilyon won'a (11.55 milyar dolar) yükseldiğini söyledi.



Teknoloji devi, birinci sınıf akıllı telefon hatlarına olan yoğun talebin altını çizdiği açıklamasında, Samsung'un "devam eden belirsizliğe rağmen rekabetçi ürünler sayesinde rekor satışlar elde ettiğini" söyledi.



GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 18 ARTIŞ



Güney Koreli şirket, yüksek bellek yongası fiyatları ve güçlü tüketici talebi sayesinde, Samsung'un 2021'de 279.6 trilyon won ile en yüksek yıllık satışına sahip olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artış olduğunu söyledi.



Covid-19 salgını küresel ekonomiye zarar verirken, birçok teknoloji şirketinin patlamasına yardımcı oldu.



Pandemi kaynaklı evden çalışma da, Samsung'un çipleriyle çalışan cihazların yanı sıra televizyon ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerine olan talebi artırdı.



Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olan şirket ise otomobillerden ev aletlerine, akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar dünyadaki her şeyi vuran çip sıkıntısıyla mücadele ederken, yarı iletken işine yatırımını agresif bir şekilde artırdı.



Analistler, küresel çip arzı sıkıntısının yeni yılda da devam etmesinin beklendiğini söyledi.