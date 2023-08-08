Samsung’un WindFree™ klimalarıyla rüzgarsız ve tasarruflu serinliğin keyfini çıkarmak mümkün

Samsung, sıcak yaz günlerinde klima konforunu yeni bir boyuta taşıyor ve rüzgârsız serinliğin keyfini WindFree™ teknolojisiyle sunuyor.

Odayı uçtan uca hızlıca serinleterek konforlu bir ortam sunan Samsung WindFree™ klima, Dijital Inverter Boost teknolojisi sayesinde yüzde 43’e kadar daha hızlı serinletiyor2.Gelişmiş hava tasarımı sayesinde yüzde 18 daha geniş hava girişi sağlarken, yüzde15 daha büyük fan ve yüzde31 daha geniş kanadıyla 3 havayı 15 m’ye kadar uzağa ve geniş bir alana dağıtıyor4.



Yüzde 77’ye kadar daha fazla enerji tasarrufu sayesinde elektrik faturaları düşüyor



WindFree™ teknolojili klimalar, ‘Yapay Zekâ Özellikli Otomatik Soğutma Teknolojisi’ sayesinde, klima soğutma tercihlerine dinamik olarak uyum sağlamasıyla dikkat çekiyor. Enerji verimliliği yüksek WindFree™ soğutma teknolojileri kullanıcıların daha fazla tasarruf etmelerini sağlıyor. Klima, WindFree™ modunda çalışırken, dış ünite ‘Hızlı Soğutma’ moduna kıyasla yüzde 77'ye kadar daha az elektrik kullanarak minimum güç tüketiyor5. Böylece kullanıcılar için büyük önem teşkil eden elektrik faturalarını önemli oranda düşürebiliyor.

Aynı zamanda WindFree™ modunda çalışırken 23 dB(A) düşük ses seviyesi ile sessizlik ve konfor sağlıyor5.



Yapay Zeka Teknolojisi



Smartthings ise kullanıcıların ortamdaki sıcaklığı diledikleri zaman, diledikleri yerden kontrol etmesini sağlıyor. Smartthings uygulamasını kullanarak klimayı sadece bir dokunuşla uzaktan kontrol etmek ve izlemek mümkün.7 Ayrıca, klimanın nasıl çalıştığına dair kullanıcılara canlı bir şekilde geri bildirim sağlıyor ve kullanıcılar enerji kullanımını diledikleri şekilde takip edebiliyorlar.



“İyi Uyku Modu” ile derin ve ferah bir uyku

WindFree™ Rüzgarsız Serinlik Teknolojisine sahip ‘İyi Uyku Modu’ ise rahatsız edici hava akışı olmadan, iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığını sağlıyor. ‘İyi Uyku Modu’özelliği, hızlı bir şekilde uykuya dalmaya, derin ve ferah bir uyku ile daha zinde uyanmaya yardımcı oluyor.



Akıllı Göz özelliği ile hareket takibi yapıyor

Samsung’un kullanıcılar, odada olsa da olmasa da verimli soğutma sağlayan ‘Akıllı Göz’ özelliği ise yaklaşık 20 dakika içinde ortamda herhangi bir hareket olup olmadığını tespit edebiliyor ve enerji tasarrufu sağlamak için klim otomatik olarak WindFree™ moduna geçebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, tamamen tercihe bağlı olarak hava üfleme yönünü veya bulundukları odada nereye giderse gitsinler hava üflemesinin kendilerini takip etmesini sağlayabiliyor.



Rüzgarsız serinlik teknolojisi çalışma alanlarında da kullanılıyor

WindFree™ Tek yön ve Dört yön kaset klimalar rüzgarsız serinlik sağlayarak çalışma ortamlarının daha konforlu olmasına olanak tanıyor. Bunun yanında, 360 Kaset tipi klima modeli dairesel tasarımı sayesinde mekanın her köşesine eşit miktarda serinlik sağlayarak, her bölgede aynı sıcaklık düzeyini koruyabiliyor.



Yenilikçi tasarımıyla siyah klima Samsung’da

Samsung, teknoloji ve tasarım alanındaki öncü duruşuyla yenilikçi klima çözümleri sunmanın yanında geleneksel normlara da meydan okuyor. Beyaz klima modellerinden farklı model arayanlar için, siyah renkteki klima tasarımlarıyla inovasyon konusunda da ezberlerin ötesine geçiyor.



Samsung WindFree™ teknolojilerine sahip klima modelleri hakkında daha detayı bilgi almak için:

https://www.samsung.com/tr/air-conditioners/windfree/