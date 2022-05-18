Sanayi, geleceğe gençlerle hazırlanıyor

260 üyesiyle dolaylı olarak 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), genç neslin geleceğin yetkinlikleriyle donatılarak, çalışma hayatına katılması amacıyla MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı’nı hayata geçirdi. MESS’in kamu, özel sektör ve akademi iş birliği ile tasarladığı program; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’in katılımıyla iş birliği protokolü imza törenin gerçekleştirildiği toplantı ile tanıtıldı.



300 GENCE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



MESS Teknoloji Merkezi (MEXT) ortaklığında hayata geçirilen MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı, Boğaziçi Üniversitesi’nin sertifikasyonu ile sunuluyor. Programda; Amazon Web Services, Cisco, Microsoft ve IBM gibi dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının programa özel hazırlanan eğitim modülleri yer alıyor. Proje ile gençlerin, daha kariyerlerinin en başında, yeni çağın yetkinliklerini kazanması ve onların gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.



Program ile üniversite son sınıf öğrencisi ya da yeni mezun olup henüz iş gücüne katılmamış 300 gencin öğrenme yolculuklarının desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında gençler, üç ay boyunca yoğun tempoda ve rollere göre özelleşmiş fiziksel ve çevrimiçi eğitimler alacaklar. Ayrıca sanayide uygulamalı projelerde yer alarak öğrendiklerini sahada pekiştirme imkanı bulacaklar. Program, sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu Tam Donanımlı Web Geliştirici, Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ ve Sistem Uzmanı olarak üç temel rolde yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor.



EN AZ 10 YENİ UNICORN ÇIKARABİLİRİZ



MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı’nın tanıtım toplantısında konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Gelişen yazılım ve teknolojiler, üretim süreçlerinde daha önce olmayan bir katmadeğer artışını da beraberinde getiriyor. Rekabet ortamı artarken şirketlerimizin başarısının sırrı dijital yetkinlikleri sürekli güncel tutmak olacak. Bugün ülkemizde 140 bin civarında yazılımcımız var. Yazılım sektörümüzün ekonomideki mevcut yerini 3-4 kat artırarak 100 bin ek istihdam yaratma, 10 milyar dolarlık ihracata ulaşma ve 10 yeni unicorn çıkarma potansiyeli bulunuyor. MESS olarak MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı ile sektörün büyümesine katkı yapmayı hedefliyoruz. 300 gencimizi yazılım alanında eğiterek MESS üyesi şirketlerde iş gücüne katacağız. Programımızın Türkiye’nin en kapsamlı nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme ve işe yerleştirme programı olmasını hedefliyoruz” dedi.