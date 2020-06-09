Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 12:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), “Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” için tasarlanan logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaşan Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Varank, "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor." diye konuştu.

Varank: "Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz." dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...