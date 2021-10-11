Sanayide çalışanlar için güvenli solunum hayati önem taşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dräger Türkiye iş birliği ile “Solunum Korumasından Fazlası: Etkin Koruma ve Denetim Süreçleri” başlıklı webinar düzenlendi.



Webinarda sanayide çalışanlar için güvenli solunum ortamının önemi üzerinde duruldu.

Konunun önemine dikkat çekmek ve alınması gereken koruyucu önlemlerin altını çizmek amacıyla Bakanlık adına Çalışma Uzmanı Serdar Ertuş ve Dräger Kişisel Koruyucu Donanımlar Satış ve Kanal Yöneticisi Arcan İçelli konuşmacı olarak katıldı.



Çalışma Uzmanı Ertuş’un konuşmacı olduğu “Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi” başlıklı bölümde; ekipman seçiminde yapılan iş ve kullanıcı denklemi ile yola çıkılması gerektiği belirtildi. Ertuş, “İlgili risk, işyeri ortam şartları, yerine getirilen görev, kullanım süresi ve işin özellikleri ile kişinin sağlık durumu, kullanımı, uyumu ve kişisel tercihleri eşleştirilerek doğru solunum cihazı seçimi konusunda yardımcı olunuyor” dedi.

Etkili solunum koruması sağlamanın dışında ayrıca Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nin dikkate alınması gerektiği belirtilerek; işyerlerinin sorumlulukları, standartlar, kullanım kılavuzları ve özellikle İSG uzmanlarını ve mühendisleri ilgilendiren mevzuatların önemi üzerinde duruldu.



SOLUNUM KORUMASI NEDEN ÖNEMLİ?



Hava, yüzde 21 oksijen ve çeşitli gaz ve değişkenlerden meydana gelir. Havadaki oksijen oranı düşerse birey bunu burnuyla algılayamaz fakat oksijen miktarının düşmesi yaşamı tehdit eden bir unsurdur. Endüstriyel firmalar düzenli olarak sıvı azot kullanır. Azotun buharlaşması havadaki oksijen miktarının düşmesine neden olur bu da havadaki oksijen yoğunluğunu azaltır.