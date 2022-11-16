Sanica Isı Sanayi halka açılıyor

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle sektöründe Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

Dünyanın dört bir yanına, toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.



“TÜRKİYE VE DÜNYADA SEKTÖRÜN TANINAN MARKASIYIZ”



Sanica Isı’nın halka arzı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın son yıllarda devreye giren yatırımlarıyla hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek, gelecek dönemde de organik, inorganik büyüme fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirerek global bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi.

Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları olmak üzere üç ana grupta gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde tamamen yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve deneyimi ile kurumsal yönetim anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz ilk yıldan itibaren hep büyüyerek sektörümüzde dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları arasına girdik” dedi.



“PANDEMİNİN TÜM KISITLARINA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİK”



Fatinoğlu, pandemi döneminde tüm dünyada yaşanan tedarik sorunları, kısıtlamalar ve inşaat sektörü ile altyapı projelerinin daralmasına rağmen Sanica Isı olarak, güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Fatinoğlu, “Bir önceki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürdük. Bu yılın ilk yarısında net satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı yönetim anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir şekilde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.



54 ÜLKEYE İHRACAT



Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın ilk yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı verilere göre, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) verilerine göre de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en çok plastik boru ve bağlantı parçaları ihracatı yapan firmasıyız. Nitekim Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En Çok Plastik Boru ve Bağlantı Parçaları İhracatı Yapan Firma” birincilik ödülünü alıyoruz” dedi.



800’DEN FAZLA BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR



Sanica Isı’nın Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki üretim tesislerinden panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimi ile sektöründe dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markalarından biri olduğunu vurgulayan Fatinoğlu şunları söyledi;



“Sanica Isı olarak birçok farklı boyut ve tipte panel radyatör üretiyoruz. Panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri konumundayız. Sanica Isı adına tescilli olan Sanica ve Energy markalarımızla pazarda güçlü bir şekilde yer alıyoruz. Panel radyatör üretimimizi Manisa Akhisar OSB 35 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 57 bin metrekare bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Alarko Carrier’den satın aldığımız üretim hattıyla birlikte yıllık 3 milyon 305 bin metre tül üretim kapasitesine ulaştık. 2021 yılı sonu itibariyle radyatör üretimimizin yüzde 78’sını ihraç ediyoruz. Boru ve bağlantı parçaları gurubunda ise İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ OSB olmak üzere iki üretim tesisimizde kullanım alanlarına göre altyapı ve üstyapı ürünleri üretiyoruz. 800’den fazla boru ve bağlantı parçaları üretimimizle Türkiye’de en geniş ürün yelpazesine sahip firmalarından biri durumundayız. Beylikdüzü’nde 9 bin metrekarelik kapalı, 13 bin 500 metrekarelik açık alana sahip tesisimizde üst boru ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 45 bin metrekarelik kapalı olmak üzere toplam 172 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde altyapı, üstyapı boru ve bağlantı parçaları üretimi gerçekleştiriyoruz. Boru ve bağlantı parçalarını 23 ülkeye ihraç ediyoruz. Manisa’nın Akhisar OSB’de 14 bin 400 metrekare kapalı, toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Sanica Isı Kombi üretim tesisimiz, yıllık 52 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip. Manisa Akhisar’da ürettiğimiz kombileri 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız elektrikli kombi üretimine de yakın zamanda başlamayı hedefliyoruz.”



“HALKA ARZIN GLOBAL BİR MARKA OLMA HEDEFİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUZ”



Hedefimiz global bir marka olmak” diyen Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, “Bugün dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve sektöründe Türkiye ve dünyada tanınan bir firma olarak, dünyada bilinirliğimizi daha da artırarak global bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda uzun bir zamandır kurumsallaşmaya odaklandık. İş süreçlerimizden, insan kaynağımıza ve iş kültürümüze kadar kurumsallaşma adına önemli değişimler gerçekleştirdik. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality destek programına başvuru sürecimizi tamamladık. Halka arzın, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kurumsal ilkeleri daha etkin ve güçlü bir şekilde yaşama geçirmemize destek olacağına inanıyoruz. Halka arz ve Turquality programının sağlayacağı desteğin, global bir marka olma hedefimizi güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



HALKA ARZDA SAĞLANACAK KAYNAK ÖNEMLİ ORANDA ŞİRKETİN BÜYÜMESİNDE KULLANILACAK



Fatinoğlu, yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin hisselerinin toplam yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve yurt dışı büyüme fırsatlarını daha etkin değerlendirme olanağı elde edeceğiz” diye konuştu.



PAY BAŞINA 20,03 TL SABİT FİYATTAN TALEP TOPLANACAK



Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ ödülüne layık görüldük. Gedik Yatırım olarak diğer tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde olduğu gibi kurumsal finansman alanında da lider kuruluş olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza önceki yıllarda olduğu gibi bugün de hızla devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve bağlantı parçaları üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak mutluluk duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat çekici halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal değerli payları sermaye artırımı, 5 milyon TL nominal değerli payları ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon TL nominal değerli payları halka arz edilecek. Sanica Isı’nın söz konusu payları için pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz sonrası piyasa değeri 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.



BİREYSEL YATIRIMCI TAHSİSATI YÜZDE 50



Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, sektöründe Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım yöntemiyle 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en önemli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.