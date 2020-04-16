Sanofi'den Sağlık Bakanlığı'na hidroksiklorokin bağışı

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, Covid-19 mücadelesinde ilk günden itibaren devletle tam iş birliği içerisinde çalıştıklarını ve T.C. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği ve Bakanlığın izinleri doğrultusunda 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk

Covid-19 ile mücadelenin sınırlar ötesi, küresel bir halk sağlığı konusu olduğunu kaydeden Öztürk,

"Tüm sektör temsilcileri tarafından bu alanda atılacak her adım son derece kıymetli olacaktır.

Biz ilaç arzının devamlılığını sağlamak için üretim kapasitemizi artırmak da dahil olmak üzere, otoritelerle işbirliği içerisinde gerekli tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, sadece bir kaç ay içinde bütün dünyayı etkisi altına alan Covid -19 ile mücadelede, görülmemiş bir fedakârlık, sabır ve adanmışlıkla görev yapan hekimlerimize, eczacılarımıza ve tüm sağlık sektörü çalışanlarına da minnettar olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.