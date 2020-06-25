Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Haziran Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 993.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen dört bilet büyük ikramiyeyi paylaştı.

Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 01 - 17 - 20 - 25 - 34 + 08

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MURATPAŞA - İSTANBUL / GÜNGÖREN - ORDU / ALTINORDU

5+1 bilen kişi sayısı : 4

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 424.644,05 TL

5 bilen kişi sayısı : 9

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.619,20 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 239

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,90 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.133

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,15 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.651

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL

3 bilen kişi sayısı : 86.260

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 60.815

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 200.773

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

SÜPER ŞANS TOPU DEVRETTİ

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 163 bin 378 liralık ikramiye devretti.

KISA & NET:MİLLİ PİYANGO

