Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Haziran Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

ntv.com.tr 25.06.2020 - 10:00
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 993.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen dört bilet büyük ikramiyeyi paylaştı.
Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 01 - 17 - 20 - 25 - 34 + 08
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MURATPAŞA - İSTANBUL / GÜNGÖREN - ORDU / ALTINORDU
5+1 bilen kişi sayısı : 4
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 424.644,05 TL
5 bilen kişi sayısı : 9
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.619,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 239
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,90 TL
4 bilen kişi sayısı : 3.133
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,15 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.651
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL
3 bilen kişi sayısı : 86.260
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 60.815
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 200.773
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL
SÜPER ŞANS TOPU DEVRETTİ
İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 163 bin 378 liralık ikramiye devretti.
KISA & NET:MİLLİ PİYANGO