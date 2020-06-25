Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Haziran Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

Milli Piyango 993. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye dörde bölündü. İşte 24 Haziran Şans Topu çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr 25.06.2020 - 10:00

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Haziran Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

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Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 993.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen dört bilet büyük ikramiyeyi paylaştı.

Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 01 - 17 - 20 - 25 - 34 + 08

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MURATPAŞA - İSTANBUL / GÜNGÖREN - ORDU / ALTINORDU

5+1 bilen kişi sayısı : 4 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 424.644,05 TL

5 bilen kişi sayısı : 9                 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.619,20 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 239        

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 482,90 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.133         

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,15 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.651   

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL

3 bilen kişi sayısı : 86.260     

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 60.815  

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,30 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 200.773  

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

SÜPER ŞANS TOPU DEVRETTİ

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 163 bin 378 liralık ikramiye devretti.

KISA & NET:MİLLİ PİYANGO

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