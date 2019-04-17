Şans Topu oyununun 931'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 18, 22, 28, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun 931'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 228 bin 701 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 70 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 266 lira 96 kuruş aktarıldı.

