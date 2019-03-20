Şans Topu oyununun 927'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 912 lira, 4 artı 1 bilen 235 kişi 292 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 640 kişi 34 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 336 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 712 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 311 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 164 bin 748 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Karacabey, Erzurum'un Yakutiye, Ordu'nun Fatsa, İstanbul'un Eyüpsultan ve Kartal ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 292 bin 127 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 913 bin 184 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 361 lira 63 kuruş aktarıldı.