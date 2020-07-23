Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

Milli Piyando İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 997.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.



Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 06 - 16 - 17 - 25 - 31 + 09



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - BİNGÖL / MERKEZ - İZMİR / BORNOVA



5+1 bilen kişi sayısı : 3



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 527.543,85 TL



5 bilen kişi sayısı : 14



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.597,35 TL



4+1 bilen kişi sayısı : 240



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 435,65 TL



4 bilen kişi sayısı :2.893



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 45,15 TL



3+1 bilen kişi sayısı : 6.562



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL



3 bilen kişi sayısı : 81.938



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL



2+1 bilen kişi sayısı : 56.863



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL



1+1 bilen kişi sayısı : 177.644



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

