Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

ntv.com.tr 23.07.2020 - 10:09
Milli Piyando İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 997.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 06 - 16 - 17 - 25 - 31 + 09
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - BİNGÖL / MERKEZ - İZMİR / BORNOVA
5+1 bilen kişi sayısı : 3
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 527.543,85 TL
5 bilen kişi sayısı : 14
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.597,35 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 240
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 435,65 TL
4 bilen kişi sayısı :2.893
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 45,15 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.562
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL
3 bilen kişi sayısı : 81.938
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 56.863
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 177.644
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL