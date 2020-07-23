Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

Milli Piyango 997. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye üçe bölündü. İşte 22 Temmuz Şans Topu çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr 23.07.2020 - 10:09

Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 22 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

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Milli Piyando İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 997.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 06 - 16 - 17 - 25 - 31 + 09

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - BİNGÖL / MERKEZ - İZMİR / BORNOVA

5+1 bilen kişi sayısı : 3

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 527.543,85 TL

5 bilen kişi sayısı : 14

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.597,35 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 240

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 435,65 TL

4 bilen kişi sayısı :2.893

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 45,15 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.562

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL

3 bilen kişi sayısı : 81.938

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 56.863

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 177.644
 
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

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