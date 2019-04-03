Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 643 bin 197 lira ikramiyenin sahibi oldu.



Oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 35 kişi 1837 lira, 4 artı 1 bilen 220 kişi 292 lira, 4 bilen 3 bin 14 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 935 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 549 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 607 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 642 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul Avcılar ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 143 bin 986 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 107 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 441 lira aktarıldı.