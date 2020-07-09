Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 995.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.



Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 12 - 20 - 30 - 33 - 14



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY-ARSUZ



5+1 bilen kişi sayısı : 1



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.705.902,65 TL



5 bilen kişi sayısı : 12



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.146,25 TL



4+1 bilen kişi sayısı : 189



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 605,30 TL



4 bilen kişi sayısı : 2.667



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,65 TL



3+1 bilen kişi sayısı : 5.391



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,50 TL



3 bilen kişi sayısı : 81.189



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL



2+1 bilen kişi sayısı : 51.995



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,15 TL



1+1 bilen kişi sayısı : 171.705



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL



SÜPER ŞANS TOPU DÖRDÜNCÜ KEZ DEVRETTİ



İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda bu haftada şanslı numaraları bilen çıkmayınca 310 bin 994 liralık ikramiye dördüncü kez devretti.

ARŞİV: KISA&NET:MİLLİ PİYANGO