Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:18
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 995.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 12 - 20 - 30 - 33 - 14
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY-ARSUZ
5+1 bilen kişi sayısı : 1
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.705.902,65 TL
5 bilen kişi sayısı : 12
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.146,25 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 189
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 605,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.667
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,65 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 5.391
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,50 TL
3 bilen kişi sayısı : 81.189
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 51.995
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,15 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 171.705
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL
SÜPER ŞANS TOPU DÖRDÜNCÜ KEZ DEVRETTİ
İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda bu haftada şanslı numaraları bilen çıkmayınca 310 bin 994 liralık ikramiye dördüncü kez devretti.
ARŞİV: KISA&NET:MİLLİ PİYANGO