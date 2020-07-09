Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

Milli Piyango 995. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye dörde bölündü. İşte 8 Temmuz Şans Topu çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:18

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

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Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Haziran Milli Piyango Bilet Sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 995.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 12 - 20 - 30 - 33 - 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY-ARSUZ

5+1 bilen kişi sayısı : 1 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.705.902,65 TL

5 bilen kişi sayısı : 12 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.146,25 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 189 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 605,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.667

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,65 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 5.391

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,50 TL

3 bilen kişi sayısı : 81.189

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 51.995 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,15 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 171.705 

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL

SÜPER ŞANS TOPU DÖRDÜNCÜ KEZ DEVRETTİ

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda bu haftada şanslı numaraları bilen çıkmayınca 310 bin 994 liralık ikramiye dördüncü kez devretti.

ARŞİV: KISA&NET:MİLLİ PİYANGO

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