SAP Sapphire etkinliğine yapay zeka damgası

SAP, tüm kurumsal, değer zinciri ve ürün düzeyinde emisyonları hesaplamak ve yönetmek için tek bir çözüm olan SAP Sustainability Footprint Management'a yönelik bir güncelleme duyurdu. SAP ayrıca, kuruluşların tedarik zincirlerini karbondan daha hızlı arındırabilmeleri için iş ortakları ve tedarikçilerle standartlaştırılmış sürdürülebilirlik verilerini güvenli bir şekilde paylaşmalarına yönelik yeni bir çözüm olan SAP Sustainability Data Exchange'i tanıttı.



SAP'nin Green Ledger çözümü, RISE with SAP ve GROW with SAP kapsamında da yer alacak.



PORTFÖY, PLATFORM VE EKOSİSTEMDEKİ YENİLİKLER MÜŞTERİLERİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR



SAP, portföyünde bir dizi başka yenilikler de olduğunu duyurdu. Örneğin yılda yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık ticaretin gerçekleştiği kapsamlı bir B2B işbirliği platformu olan SAP Business Network'ün başarısından yararlanarak, SAP Business Network for Industry'yi açıkladı. Bu platform, tüketici ürünleri, yüksek teknoloji, endüstriyel üretim ve yaşam bilimleri genelindeki müşterilerin tedarik zinciri direncini hızla artırabilmesini sağlamak için ağ bağlantılı tedarik zincirlerinin faydalarını, SAP’nin benzersiz sektör uzmanlığıyla birleştiriyor.



SAP Business Technology Platform'da başlatılan yenilikler, iş süreci optimizasyonunu önemli ölçüde hızlandırıyor ve ölçeklenebilir kurumsal otomasyonu da beraberinde getiriyor. SAP Signavio'daki gelişmeler, müşterilerin kritik süreç içgörülerini günler değil saatler içinde elde etmesi anlamına geliyor. SAP Integration Suite güncellemeleri şirket içinde ve bulutta SAP ve SAP dışı sistemler genelinde bütünsel süreçleri bir araya getiriyor. SAP’nin az kod gerektiren çözümü SAP Build'deki yeni olay entegrasyon yetenekleri, iş uzmanlarına tüm iş süreçlerinde otomasyonları tetikleme gücü veriyor.



Müşteriler giderek daha fazla bölünmüş veri ortamlarıyla karşı karşıya kaldıkça, SAP de Google Cloud ile derin, eyleme geçirilebilir iş içgörüleri oluşturma becerilerini artıran açık verilere yönelik taahhüdünü geliştirdi. Bu kapsamlı açık veri çözümüyle, müşterilerin Google'ın veri bulutu ile birlikte SAP Datasphere çözümünü kullanarak işletme genelindeki verileri kapsayan uçtan uca bir veri bulutu oluşturması mümkün oluyor.



Teknolojik inovasyonun artan hızıyla birlikte geliştiricilere olan ihtiyaç artmaya devam ettiğinden, SAP 2025 yılına kadar dünya çapında iki milyon kişiye beceri kazandırma taahhüdünü iki katına çıkardı. Müşterilerin bulutta devam eden iş dönüşümünü desteklemeye devam etmek için, ekosistem genelinde SAP uzmanlarına yönelik artan talebi karşılamak için yeni programlar duyurdu.