SAP Sapphire etkinliğine yapay zeka damgası

SAP, Orlando'daki SAP Sapphire etkinliğinde müşterilerin belirsiz bir geleceği güvenle ele almalarını sağlayan kapsamlı yeniliklerini ve işbirliklerini tanıttı.

SAP, müşterilerin iş süreçleri açısından kritik sorunları çözebilmelerini sağlamak için, portföyüne güçlü yapay zeka yetkinliklerini yerleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, müşteri etkileşimini kişiselleştiren, tedariki daha verimli hale getiren ve kuruluşların tüm işgücü genelinde kritik yetenekleri bulma ve geliştirme yeteneklerini genişleten yenilikler de dahil olmak üzere SAP Business AI'da bir dizi iyileştirme yer aldı.



İş çözümlerinde yerleşik yapay zeka, karbon takibi için defter tabanlı muhasebe ve tedarik zinciri dayanıklılığını desteklemek için sektöre özel ağlar dahil olmak üzere, öne çıkan duyurularla SAP, müşterilerin iş modellerini bulutta taşımalarına yardımcı oluyor. Böylece işletmeler, sürdürülebilirliği işlerinin merkezine koyuyor ve sürekli değişen koşullarda başarılı olmak için çevikliğini artırıyor.



Etkinlikte konuşan SAP CEO'su Christian Klein, “Piyasadaki aksaklıkların, değişen mevzuat ortamlarının ve kritik beceriler konusundaki eksikliklerin damgasını vurduğu bir dünyada, müşterilerimiz en acil sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda SAP’yi tercih ediyor. SAP Sapphire'da duyurduğumuz yenilikler, müşterilerimizin hem bugün hem de gelecekte başarılı olmasını sağlamak için onlarca yıllık endüstri ve süreç uzmanlığıyla tasarlanmış, sorumlu bir şekilde geliştirilmiş, kurumsal teknoloji mirasımızdan yararlanıyor” dedi.



YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASININ HİZMETİNDE



Müşterilere fayda sağlamak için zengin ekosisteminin gücünden de yararlanan SAP, Microsoft ile uzun dönemli işbirliklerindeki yeni adımı duyurdu. İki şirket, doğal dili analiz eden ve üreten güçlü dil modellerine erişmek için, SAP SuccessFactors çözümlerini Viva Learning ve Microsoft 365’teki Copilot ve Azure OpenAI ile entegre etme konusunda işbirliği yapacak. Entegrasyonlar, kuruluşların çalışanlarını çekme, elde tutma ve beceri kazandırma yöntemlerini geliştirmek için tasarlanmış yeni deneyimler sağlayacak.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNEMLİ BİR ADIM



Elli yıl önce SAP, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ile finansal muhasebede devrim yarattı. Bugün SAP, kaynakların tanımını karbonu içerecek şekilde genişleterek ERP'deki “R"yi (Resource = Kaynak) yeniden keşfediyor.



Hızla değişen mevzuat gereklilikleri ve paydaşların sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeye yönelik artan baskısının ortasında, kuruluşların mali verileri kadar denetlenebilir, şeffaf ve güvenilir bir emisyon muhasebesi sistemine ihtiyacı var. Şirketleri karbon tahminlerinden gerçek verilere taşıyan SAP'nin yeni Green Ledger (yeşil soğuk cüzdan) çözümüyle şirketler, yeşil çizgilerini de kâr ve zarar hesabında olduğu gibi netlik, doğruluk ve güvenle yönetebiliyor.

