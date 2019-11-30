Sarar, Efsane İndirim Günleri ile 1 ayda cirosunu yüzde 40 artırdı

Türk hazır giyim sektörünün lideri Sarar, tüm dünyada Black Friday olarak bilinen indirim gününü kasım ayında müşterilerine ‘Büyük Kış İndirimi’ olarak sundu ve bir rekora imza attı.



Sarar, kasım ayında cirosunu yüzde 40 artırarak, bir ay içerisinde 78 bin adet gömlek satışı ile 75 yıllık tarihinde de bir rekora imza attı.



Sarar, kasım ayı içerisinde uyguladığı indirim günleri kapsamında 1 günde 5 bin adet gömlek, 3 bin adet pantolon, bin 500 adet takım elbise satarak rekora imza attı. Şirket, bu sene cirosunu yüzde 40 arttırdı.



Şirket aynı zamanda yine kasım ayında 78 bin adet gömlek satışı yaparak 75 yıllık tarihinde de bir rekora imza atmış oldu. 78.000 bin adet gömlek dikiminde kullanılan 9.750 km’lik iplikle Türkiye’nin doğusundan batısına mesafe 4 kez katedilebilir.

