Sarar iş yerlerinin faaliyetlerine ara verdi

Sarar corona virüs sebebiyle faaliyetlerine bir süreliğine ara verdi.



Sarar Group'tan yapılan açıklamada,

"Tüm dünyayı saran COVID-19 virüsü maalesef ülkemizde de ortaya çıkmıştır. İnsan sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimizdir. Bu sebeple beş bin kişiye iş sağladığımız Sarar Group olarak; bu sorumluluk bilinci altında, iş yerlerimizin faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı almış bulunmaktayız. Bir an evvel bu salgının önüne geçebilmek için biz de üzerimize düşenleri yapmaktayız.



Memleketimize, devletimize, milletimize ve tüm dünyaya sağlıklı gelecekler dileriz" denildi.

