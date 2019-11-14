'Şato' müteahhidinin iflas kararı kaldırıldı

Bolu'da inşaatı başladığından beri gündemden düşmeyen Burj El Babas'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, Sarot Grupa ait üç şirkete için verilen iflas kararını kaldırdı. Mahkeme, grubun konkordato talebini de reddetti. İflas kararı kaldırılan şirketler arasında Mudurnu'da şato tipi mimariyle villa yaptığı için tepki toplayan Burj Al Babas şirketi de bulunuyor.



“KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Kararı değerlendiren Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mezher Yerdelen, "İstinaf mahkemesinin şirketlerimiz için daha önce verilen iflas kararını kaldırması olumlu bir gelişme. Zaten hükümet komiserlerinin raporunda da şirketlerin doğrudan batik olmadığı belirtilmesine rağmen yerel mahkemenin iflas kararı vermesine biz de şaşırmıştık. Karar düzeltildiği için sevindik. Ancak bu süre zarfında boş durmadık. İflas müdürlüğü denetimindeyken borçların yüzde 50'sini ödeyebilme durumu söz konusu oldu. Aynı zamanda Sarot Palace projesinin de bitimine yaklaştık. Taşkesti'deki Sarot Palace projesinin aralık ayında açılışını yapmayı düşünüyoruz. Sarot Country projesini 2020'de, Burj Al Babas'ı 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Yerdelen, konkordato talebinin reddi kararına ise itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?



Sarot Grup bünyesindeki Sarot Turizm Otelcilik A.Ş, Bolu E Enerji Beton Nakliyat ile Burj Al Babas Termal Turizm şirketleri tarafından 2018'de Bolu'nun Taşkesti ile Mudurnu ilçesine yakın devremülk, otel ve şato tipi villar yapılmaya başlandı. Ancak mali sebeplerden dolayı şirket konkordato talebinde bulununca mahkeme üç şirket için iflas kararı verdi. İflas kararından sonra iflas müdürlüğü denetiminde şirket faaliyetlerine izin verildi. Sarot Grup bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Şirketi tarafından Mudurnu yakınında yapılan Burj Al Babas projesi mimari yapısından dolayı eleştri konusu olmuştu.

