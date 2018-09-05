Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 9, 14, 26, 35 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

