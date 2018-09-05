Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 9, 14, 26, 35 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto çekildi
Anadolu AjansıEkonomi
Milli Piyango idaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 146'ncı hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 9, 14, 26, 35 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.