Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira 91 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 5, 12, 14, 22 ve 38 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, toplam 1 milyon 611 bin 576 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 32 bin 867 lira 38 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 627 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak.

