Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1145'inci hafta çekilişinde 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 2 milyon 531 bin 589 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 375 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 907 bin 381 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

