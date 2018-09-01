Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1145'inci hafta çekilişinde 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 531 bin 589 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 375 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 907 bin 381 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto çekildi
Anadolu AjansıEkonomi
Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 145'inci hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 9, 21, 25, 30 ve 38 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş haftaya devretti.