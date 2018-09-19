Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150'nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

