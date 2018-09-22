Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 4, 12, 27, 46 ve 49 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.



6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

