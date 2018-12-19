Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

