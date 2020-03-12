Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 11 Mart Milli Piyango Sayısal Loto Bilet Sorgulama

Sayısal Loto oyununun 1304'ncü çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

